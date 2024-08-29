Уникальный рекорд: российский часовщик представил самые тонкие в мире часы

«Эта история началась с того, что как-то раз, общаясь с клиентом, я показал ему проект своих сверхсложных наручных часов. Он в ответ сказал, что все это, конечно, очень здорово, но есть наверняка задачи посложнее: мол, смогу ли я сделать ультратонкие часы?» — поделился с журналистами создатель.

Толщина новых часов — всего 1,65 мм, также изготовителю удалось решить распространенную проблему — слабую жесткость корпуса. Он использовал особый твердый сорт нержавеющей стали и предусмотрел ребра жесткости. Еще один элемент защиты — специальный ремешок, придуманный для этой модели.

Кроме того, у часов нет барабанного колеса и крышки барабана, это никак не меняет их работу. Пружина совсем небольшого размера, завод автоматический, его хватит на 32 часа хода.