Уникальный фингерпринт: как IP-адреса защищают пользователей Google

Эксперт по контентному анализу «Лаборатории Касперского» Анна Ларкина заявила, что фингерпринт, то есть набор характеристик пользователей — разрешение экрана ПК или смартфона, перечень приложений, IP-адрес, локация и данные о материнской плате — способен защитить от кибермошенников, сообщает Газета.ru .

«Фингерпринт — это лишь инструмент, который помогает компаниям составить уникальный анонимизированный портрет пользователя. Он может использоваться, например, в антифрод-системах для борьбы с онлайн-мошенничеством», — уточнила Ларкина.

По ее словам, эти данные также используют для показа более релевантной рекламы и для других маркетинговых целей. Мошенники же могут обращаться к ним для манипулирования пользователями с целью получения конфиденциальной информации и доступа к защищенным системам.

Полностью ограничить сбор сведений о себе в Сети невозможно, поэтому эксперт порекомендовала обращать внимание на то, какие данные вы передаете о себе, не принимать подозрительные файлы cookie без необходимости.