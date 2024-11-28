Уникальные протезы реутовского производства получил участник СВО

Уникальный спортивный протез, изготовленный в реутовском «Центре ортопедии и протезирования» вручили участнику СВО, старшему лейтенанту ВДВ Александру Никульникову глава городского округа Филипп Науменко и руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Александр Никульников награжден тремя орденами мужества, медалью за отвагу, медалью за храбрость 2 степени. После ранения он освоил паралимпийский вид спорта — волейбол на колясках. Новый протез позволит ему заняться еще и легкой атлетикой. Сотрудники Центра изготовили для Александра сразу три протеза — кроме спортивного он получил еще протез для ходьбы и специальный протез для плавания и водных процедур.

«Центр ортопедии и протезирования», расположенный в Реутове, использует современные материалы и технологии для того, чтобы максимально восстанавливать двигательные способности людей. За три года своей работы предприятие выпустило порядка 1200 изделий, из них около 200 — для участников СВО.

Летом глава Реутова вместе с руководителем Центра Андреем Лазаревым дали старт проекту «Школа ходьбы», в рамках которого идет полная реабилитация пациентов. Для реализации проекта подобрано дополнительное помещение, сейчас Центр закупает и устанавливает физиотерапевтическое оборудование и аппараты для механотерапии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.