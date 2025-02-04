Уникальные артефакты времен ВОВ покажут на выставке в Москве к 80-летию Победы

Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказал, что увидят гости выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы.

Он выступил на специальной пресс-конференции об анонсировании плана мероприятий федеральных музеев к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы рассматриваем тематику победы в Великой Отечественной войне как основную. Мы реализуем сразу несколько проектов, причем в различных направлениях. В первую очередь, на нашей площадке будет развернута выставка, которая создается по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина», — сказал Левыкин.

Он рассказал, что главная особенность выставки заключается в уникальных исторических документах, которые будут взаимодействовать с не менее уникальными памятниками Великой Отечественной войны. Это личные вещи героев войны, полководцев, государственных деятелей, уникальные документы, рассказывающие о тяжелых днях начала войны, о подвигах нашего народа на фронте и в тылу.

Левыкин отметил, что в выставке будут использоваться мультимедийные и иммерсионные технологии. Гостям мероприятия также представят подлинные образцы формы, оружия, награды личные вещи из архивов. На территории выставки подготовят специальное пространство для показа кинохроник тех лет и документальных фильмов.

Всего в экспозиции задействовано 8 федеральных, 7 региональных и 4 ведомственных архива, 2 архива Республики Беларусь, и 15 архивов ведущих музеев России.