Уникальную золотую акулу-альбиноса поймали у берегов Коста-Рики

Спортсмен-рыболов Хуан Пабло поймал исключительно редкую акулу с золотисто-желтой кожей и белыми глазами, это произошло около побережья Коста-Рики неподалеку от нацпарка Тортугеро, сообщает МК.ru.

Акула была поймана еще 10 августа 2024 года, но ее детальное научное описание появилось только в 2025 году, его опубликовал журнал Marine Biodiversity.

Рыбак вытащил свой невероятный улов с глубины около 37 м. Это была двухметровая самка акулы-няньки, ее окраска сильно отличалась от серо-коричневого оттенка вида. После фотографий и необходимых замеров рыбу отпустили обратно в воду.

Международная группа ученых выяснила, что у этой хищницы двойное нарушение пигментации альбинизмом и ксанторизмом. Это сочетание, которые называется альбино-ксантохромией, выявлено у акул-нянек впервые.

Этот вид может жить до 25 лет. Он является единственным видом акул, который может активно прокачивать воду через жабры, что позволяет рыбам долго время оставаться неподвижными на дне.

До этого случаи полной или частичной потери пигментации фиксировались у других крупных морских обитателей, среди них были белухи и китовые акулы.

