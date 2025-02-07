Уникальную коллекцию фотоснимков показали жителям Богородского округа

В преддверии юбилея Глуховского рабочего клуба кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, специалист по вечной мерзлоте Андрей Скворцов выступил с лекцией «Глухово на фотографиях 1940-х — начала 1960-х годов». Основой послужили снимки из коллекции его отца — преподавателя Глуховского ФЗУ, краеведа, фотографа и художника Георгия Сергеевича Скворцова, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Вся коллекция составляет 38 тысяч негативов снимков Глухово, Ногинска, окрестностей. Георгий Сергеевич очень ответственно подходил к своему увлечению. Как рассказал его сын, отец составлял каталог к каждой фотографии, где он отмечал дату, тип пленки, сюжет.

Аудитория узнала, каким было Глухово 65 лет назад, ознакомившись с уникальными снимками.

Лектор продемонстрировал порядка 100 фотографий. Андрей Георгиевич показал слайды на мониторе, рассказал об истории Глухова, о быте и жизни людей.

В Центре культуры и творчества «Глухово» собрались любители истории: краеведы, депутаты и просто неравнодушные люди.

В планах — подготовить фотовыставку. Кроме того, планируется ещё одна лекция о Ногинске.

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