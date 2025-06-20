Уникальное ультраматовое связующее разработали в Балашихе

В 2025 году обойная фабрика «Палитра», расположенная в Балашихе, продолжает укреплять свои позиции как один из крупнейших производителей обоев в России и ведущий экспортер покрытий в 13 стран мира, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня на предприятии трудятся более 600 специалистов.

В этом году фабрика усовершенствовала состав красок, что обеспечило идеальную стабильность цветопередачи и повысило стойкость оттенков. Уникальной разработкой предприятия стало единственное в России ультраматовое связующее.

«Я уверен, наши ультраматовые обои впечатлят покупателя, это абсолютная инновация на рынке. У них уникальная фактура, глубокий цвет. Мы постоянно находимся в поиске новых решений для улучшения качества продукции и скорости ее изготовления», — рассказал технический директор обойной фабрики «Палитра» Павел Лобин.

Кроме того, «Палитра» начала активно использовать отечественный флизелин, сохранив высокие потребительские свойства продукции и сделав важный шаг к независимости от импортных материалов. Также внедрена устойчивая система поставок сырья с многоуровневым контролем качества, благодаря чему производство стало более стабильным и снизились риски перебоев.

Эти достижения подтверждают статус Балашихи как одного из ведущих промышленных центров Московской области и вносят важный вклад в развитие экономики региона.

Фабрика «Палитра» более 20 лет является лидером в производстве виниловых обоев в России. Ежегодно торговый ассортимент компании пополняют более 1500 новых артикулов. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.