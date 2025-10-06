Уникальная фиджитал игра от «Телеканала 360» состоялась 4 октября на огромном экране Дома Книги

«Разбег на 360» — это супер-битва, в которой реальные люди бежали на Арбате дистанцию 360 м на беговых дорожках, а их аватары двигались мимо узнаваемых пейзажей и достопримечательностей Подмосковья (здание Дома правительства, ворота Парка Малевича, арку музея «Новый Иерусалим», колоннаду усадьбы «Архангельское» и т.д), стремясь к Финишу. Видео на экране медиафасада было стилизовано под 8-битное изображение 2D. Общий размер игрового поля составил 640 кв. м, сообщает 360.

Регистрация участников проходила заранее на сайте 360.ru. По итогам соревнований в категориях «Мужчины», «Женщины» и «Дети» были определены Победители. Лучшие результаты показали: Вячин Максим (128,137 сек), Васина Светлана (171,155 сек.) и в категории «Дети» — Вереск Виктория (187,022 сек). Победителям вручили кубки 360.ruи главные призы от партнера мероприятия ООО «Мантера Трэвел» — годовой абонемент в Сочи Парк развлечений и сертификат на проживание на двоих в отеле Сочи Парк. Памятные медали получили все участники, которые преодолели дистанцию в 360 метров.

«Сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило нам выйти за пределы домашнего монитора. Хочется сказать спасибо нашему партнеру коммуникационной группе „ЛБЛ“ за невероятную площадку. Нашим игровым полем стал огромный медиафасад общей площадью 640 кв. метров. Также благодарим ребят-разработчиков из школы „Айтихаб“ за создание цифровой составляющей», -отметил главный редактор «Телеканала 360» Алексей Коваль.

«Телеканал 360» не просто провел игровой турнир, а создал масштабное и технологичное шоу, которое вошло в историю как официальный рекорд — «Турнир по видеоигре на самом большом экране в России». Это пример успешного использования городской инфраструктуры (медиафасада) для создания уникального публичного события. Рекорд «Телеканала 360» зафиксировал основатель и главный редактор «Книги Рекордов России», кандидат философских наук — Коненко Станислав Анатольевич.