Умный сервис поможет получить статус многодетной семьи в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу для присвоения статуса многодетной семьи. К онлайн-форме заявления подключили сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию пользователю. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«На региональном портале постоянно появляются умные сервисы, которые позволяют, например, сократить время на оформление заявления или снизить вероятность ошибок при заполнении полей. Новый онлайн-помощник подключен к услуге для многодетных семей. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране. После этого следует проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если же ребенок отсутствует в списке, то информацию о нем нужно внести самостоятельно», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка». Она предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Льготный статус позволяет членам многодетной семьи оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или выплату, бесплатно посетить музеи, парки, выставки и т. д. С начала года в Подмосковье подано более 60 тыс. заявлений на услугу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.