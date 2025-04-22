Умные уборщики: как нейросети помогают убираться

Нейросети стремительно трансформируют повседневную жизнь, внедряясь в самые разные сферы — от медицины и транспорта до домашнего быта и уборки. Сейчас ИИ интегрируют даже в пылесосы. Нейросети позволяют роботам-пылесосам точно и безопасно перемещаться по дому, эффективно обрабатывать данные и выполнять уборку, как профессиональные помощники. Дмитрий Кожевников, генеральный директор компании «СофтМастер», официального дистрибьютора ECOVACS в России, сообщил РИАМО, как нейросети помогают пылесосам анализировать данные и строить оптимальные маршруты, эффективно взаимодействовать с пользователями, а также работать с различными препятствиями и сложными ситуациями.

Построение маршрутов

Основной задачей нейросетей является оптимизация маршрута. Например, ИИ анализирует данные с лидаров и камер, чтобы построить точную карту помещения, понимая, где находятся стены, мебель и другие объекты. В одной комнате робот может работать по спирали, а в другой — вдоль стен и углов, чтобы очистить все возможные участки.

Алгоритмы SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) помогают роботам-пылесосам ориентироваться в пространстве и планировать маршрут в реальном времени. Эти технологии позволяют избегать контакта с людьми, эффективно обходя их и минимизируя лишние движения. Если пылесос встречает животных, он приостанавливает уборку до их удаления и возвращается к пропущенным зонам для завершения работы. Кроме того, устройство умеет распознавать и объезжать неподвижные предметы, забытые на полу — тапочки, провода или другие мелкие препятствия, — не затягивая их внутрь и не повреждая.

Восприятие голоса и работа датчиков

«Что касается взаимодействия с пользователем, современные роботы-пылесосы могут легко воспринимать голосовые команды, не требуя четких инструкций. Нейросети, в том числе технологии, подобные GPT, позволяют устройствам понимать неформальный язык. Вы можете сказать: „Робот, подожди здесь минуту“ или „Робот, начни убираться на кухне“, и устройство мгновенно отреагирует на запрос, воспринимая его как обычную речь. Это делает использование робота-пылесоса максимально простым и удобным, без необходимости запоминать сложные команды», — сказал эксперт.

ИИ также позволяет пылесосам анализировать степень загрязнения в помещении с помощью различных датчиков. Таким образом, робот не только чистит полы, но и регулирует интенсивность уборки в зависимости от уровня загрязнения. Например, если на ковре или в углах комнаты накопилось больше пыли, пылесос увеличит мощность всасывания, чтобы выполнить более тщательную уборку.

«Современные роботы-пылесосы с искусственным интеллектом значительно упрощают уборку, позволяя устройствам адаптироваться к изменениям в доме и эффективно взаимодействовать с пользователями. Они не только эффективно выполняют свою работу, но и учитывают множество факторов, от уровня загрязнения до потребностей владельца», — отметил Кожевников.