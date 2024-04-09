«Умные» сервисы с ИИ внедрят в «Московскую электронную школу»

«Умные» сервисы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) внедрят в «Московскую электронную школу» (МЭШ) в ближайшее время в рамках стратегии развития городского образования до 2030 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервисами МЭШ активно пользуются свыше 3 млн горожан, в том числе 1,1 млн школьников, 1,8 млн родителей и свыше 65 тыс. преподавателей. Все они обращаются к МЭШ более 4,5 млн раз в течение учебного года.

«По решению правительства РФ „Московская электронная школа“ стала технологической основой для Федеральной государственной информационной системы „Моя школа“», — написал столичный градоначальник в своем личном блоге.

После внедрения технологий ИИ школьники и их родители смогут получить полную информацию об обучении в школе и на внешкольных занятиях. Им также будет доступна библиотека электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов.

Педагоги благодаря МЭШ получат возможность пользоваться рекомендациями по планированию обучения в зависимости от образовательных результатов учеников, прогнозами результатов учеников, рекомендациями по повышению квалификации, а также автоматической подборкой материалов, необходимых для устранения образовательных пробелов учеников.

Ранее в МЭШ появились углубленные курсы подготовки к ЕГЭ. Школьники могут разобрать сложные задания по математике, физике, биологии, литературе и обществознанию.