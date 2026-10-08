Умные домофоны в Новокузнецке могут подать тревожные сигналы 9 октября

В Новокузнецке 9 октября 2026 года с 10:30 до 11:10 проверят системы оповещения. Помимо сирен, тревожные звуки могут издать умные домофоны в жилых домах, сообщает Сiбдепо .

Специалисты протестируют региональную систему оповещения Кузбасса, городскую систему Новокузнецка и оборудование на комплексе гидротехнических сооружений водозащитных дамб.

Первый сигнал электросирен прозвучит с 10:30 до 10:31, второй — с 10:45 до 10:46, третий — с 11:00 до 11:03. Общая продолжительность работы сирен составит пять минут. Организаторы попросили жителей не беспокоиться.

Компания, предоставляющая услуги домофонной связи, предупредила горожан о возможных дополнительных сигналах из умных домофонов.

«Просьба сохранять спокойствие! Данные мероприятия являются плановыми и учебными», — сообщила компания в уведомлении.

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