Умная платформа для теплиц от Подмосковья будет представлена на «Золотой осени»

На стенде Московской области в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» представят инновационное решение агрохолдинга «ЭКО-культура» — цифровую платформу «Эковижн» для управления тепличным производством. Кроме того, посетителям выставки представится возможность прогуляться по теплицам предприятия через 3D-тур на специальной тач-панели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Цифровая платформа охватывает весь производственный цикл — от планирования работ до контроля качества и интеграции с системой оплаты труда. Сотрудники получают задания на мобильные устройства, система автоматически фиксирует время и объемы выполнения. Особое внимание уделено контролю качества: применяются чек-листы, шкалы оценки и модули мониторинга развития растений. Накопленные данные формируют аналитическую отчетность, позволяя руководителям управлять процессами на основе объективных показателей.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» входит в число лидеров России по производству экологически чистых овощей закрытого грунта, объединяя тепличные комплексы площадью 500 га в восьми регионах страны. Параллельно компания реализует проект по созданию селекционно-семеноводческого центра «ССЦ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ» в Воскресенске мощностью до 120 миллионов саженцев в год с объемом инвестиций в 12 миллиардов рублей.

Разработка «Эковижн» готовится к масштабированию на все предприятия холдинга. В перспективе платформа будет дополнена искусственным интеллектом и роботизированными решениями, что позволит создать полноценную «умную теплицу». Проект планируется к подаче на включение в перечень особо значимых проектов для получения грантовой поддержки на дальнейшее развитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.