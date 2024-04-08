Умерший вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус подозревался в коррупции

Бывший вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус, который умер на рабочем месте, являлся одним из фигурантов уголовного дела о взятках чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ, сообщает ТАСС .

По данным источника, с 1 февраля прошлого года по 5 марта 2024 года группа лиц, среди которых Робертус, передали взятку сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ за передачу статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, которые составляют охраняемую законом налоговую тайну.

2 апреля возбуждено головное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), а также ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

12 апреля стало известно о смерти топ-менеджера «Лукойла» Виталия Робертус, тело которого обнаружили в его кабинете в офисе в центре Москвы. Незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы.

Ранее Басманный суд Москвы до 2 июня арестовал руководителя одного из подразделений нефтегазовой компании «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке.