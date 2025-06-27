Умер создатель «стокгольмского синдрома»

В Швеции на 79-м году жизни умер Кларк Улофссон — грабитель, чье имя навсегда связано с одним из самых известных психологических явлений — «стокгольмским синдромом», сообщает РЕН ТВ .

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Улофссон провел за решеткой значительную часть своей жизни, совершая вооруженные ограбления и занимаясь наркоторговлей, но всемирную славу ему принес провалившийся налет на стокгольмский банк в 1973 году.

Именно тогда, во время шестидневной осады, произошло нечто необъяснимое: освобожденные заложники не только не обвиняли своих похитителей, но и начали защищать их в суде.

Это парадоксальное поведение заинтересовало психиатра Нильса Бейерута, который впервые ввел термин «стокгольмский синдром», описывающий эмоциональную связь между жертвами и агрессорами.

Улофссону удалось избежать наказания за тот инцидент — он убедил суд, что якобы помогал заложникам, а не угрожал им. Эта история стала классикой криминальной психологии и вдохновила множество книг, фильмов и сериалов.

Даже спустя полвека случай с банком в Стокгольме остается одним из самых цитируемых примеров неожиданных реакций человеческой психики на экстремальные ситуации.