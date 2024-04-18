Умер режиссер РАМТ Александр Пономарев

Российский актер и режиссер Александр Пономарев умер на 65-м году жизни. О времени и месте прощания станет известно позже, сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Режиссер, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова», — описали покойного режиссера в РАМТ.

В культурном учреждении отметили, что именно Пономарев был тем самым режиссером, который создал спектакль «Победа над солнцем», принесший театру премию «Золотая маска» в номинации «Новация». Он также являлся создателем постановок «Шаман и Снегурочка», «Великан и козявка», «Таня», «Любовь и смерть Зинаиды Райх», «Блоха».

Пономарев создал более 100 спектаклей в России за границей, а также театр-студию «Чет-нечет».

Александр Пономарев родился в Астрахани в 1960 году. Он окончил Школу-студию МХАТ и работал в Электротеатре «Станиславский» и «Эрмитаж». Также он вел активную деятельность в РАМТ.