Умер пленивший Паулюса участник битвы за Сталинград Василий Зинченко

В Алма-Ате на 102-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко, которому удалось захватить в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Печальную новость 28 марта сообщила пресс-служба Генконсульства России в Алма-Ате в Telegram-канале .

Зинченко ушел на фронт добровольцем с первых дней войны. После прохождения подготовки в школе разведчиков он участвовал в боях на нескольких фронтах. В ходе войны Василий Иванович принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии и Польши, а также в штурме Берлина.

Одной из ключевых страниц его военной биографии стала Сталинградская битва. Именно там Зинченко оказался в составе группы разведчиков, которой удалось захватить в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

За храбрость и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Василий Иванович был удостоен ряда высоких государственных наград — орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и Славы III степени, а также медалей «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

В Генконсульстве его вспоминают как настоящего русского солдата — человека, наделенного редкой скромностью, душевной теплотой и глубокой внутренней силой. До последних дней он сохранял искреннюю любовь к своей Родине.

Коллектив ведомства выражает глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Василия Ивановича, и разделяет горе от этой невосполнимой потери.

