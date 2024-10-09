Умер индийский миллиардер Ратан Тата

Ратан Тата, бывший председатель Tata Group, скончался после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. Бизнесмен был в критическом состоянии и находился в отделении интенсивной терапии в больнице Мумбаи. Об этом сообщает Indian Express .

Состояние Таты оценивалось в 291 млрд долларов. Он был главой Tata Group — индийского конгломерата, в который входят компании автомобильной, сталелитейной, коммуникационной и информационной технологий, сферы услуг, энергетики, оборонной и аэрокосмической промышленности и многого другого.

Ратан Навал Тата — индийский предприниматель, инвестор, экс-председатель совета директоров конгломерата Tata Group. Член известной семьи Тата в Индии, влиятельнейший бизнесмен страны. Тата также являлся одним из крупнейших филантропов в мире и неоднократно включался в списки самых влиятельных людей на планете.