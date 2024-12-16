Улыбающиеся выпускницы ГСГУ украсили улицы Подмосковья

сегодня в 11:54

В Московской области появилась новая социальная реклама, которая направлена на целевое обучение в областных вузах.

На систему целевого набора чиновники и руководство ГСГУ возлагают особую надежду — с ее помощью предполагается ликвидировать дефицит педагогических кадров. Договор целевого обучения дает надежду: школам — принять квалифицированного специалиста, выпускникам — получить гарантированное рабочее место.

«Приветственные взмахи конфедераток, праздничные мантии и победа в глазах — это фото сделано на очередном выпускном факультета иностранных языков три года назад. Впрочем, подобные картинки можно наблюдать каждый июль возле центрального входа ГСГУ: ликующие выпускники, торжествующие родители, облегченно выдохнувшие преподаватели. Ежегодно коломенский вуз выпускает более 600 молодых специалистов», — следует из сообщения.

Известно, что около 90% выпускников находят работу сразу после получения диплома.