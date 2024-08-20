Улучшено качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве

На открывшемся 9 августа участке дороги от метро «Новомосковская» до ул. Эдварда Грига было обеспечено непрерывное покрытие мобильной связью в стандарте LTE со средней скоростью интернета 52 Мбит/с.

Только что открытый участок главной автодороги Новой Москвы улучшает транспортное обслуживание Коммунарки и района Южное Бутово с населением 330 тыс. человек. Новая трасса позволяет передвигаться быстрее и с большим комфортом.

Для этого были установлены новые базовые станции и проведен рефарминг — перевод базовых станций 3G в стандарт LTE. Это позволило обеспечить полное покрытие и стабильный сигнал на новом трехкилометровом участке, включая путепроводы и съезды.

«Водителям и пассажирам крайне важно иметь надежную связь и стабильный скоростной интернет для пользования навигационными и другими цифровыми сервисами на всем протяжении пути. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы своевременно и без задержек обеспечивать качественной связью все транспортные магистрали Москвы», — прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.