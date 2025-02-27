Улучшено качество связи на новом участке автотрассы М-5 «Урал»

МТС улучшила качество мобильной связи на новом участке М-5 «Урал» в обход поселка Непецино и села Ульянино в Московской области, движение по которому открылось осенью 2024 года, передает пресс-служба компании.

Теперь на дороге обеспечено стабильное покрытие сигнала и доступ к скоростному интернету до 110 Мбит/с.

Новый 21-километровый четырехполосный участок М-5 «Урал» «Ульянино — Непецино» проходит по территории округов Раменский, Воскресенск и Коломна.

Бессветофорный участок разгрузил Новорязанское шоссе и вывел транзитный поток транспорта из ближайших населенных пунктов — Татаринцево, Степанщино, Старниково, Ульянино и Никитское в Раменском, а также Непецино в Коломне. С открытием движения по новой автомагистрали водители сократили время в пути и стали быстрее добираться из Луховиц до Москвы в часы пик.

Для улучшения качества связи на новом участке автомагистрали специалисты компании задействовали современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях на прилегающих территориях, включая семь путепроводов, четыре моста и две транспортные развязки.

«Новорязанское шоссе — основная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья со столицей, по которой ежедневно проезжает более 120 тыс. водителей. Наша задача при открытии новых дорог — обеспечить бесшовное покрытие, стабильную связь на всех транспортных магистралях Московского региона, чтобы наши клиенты могли свободно общаться и пользоваться интернетом, находясь в пути», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.