Ультразвук и запах лаванды: аллерголог рассказал, как защититься от комаров

Ультразвук и некоторые запахи, такие как лаванда, эвкалипт, и чайное дерево, могут отпугивать комаров. Однако самым эффективным средством являются репелленты, сообщил РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сергей Быков.

«Некоторые запахи, такие как лаванда, эвкалипт и чайное дерево, могут отпугивать комаров. Также помогает ультразвук. Использование ультразвуковых отпугивателей комаров также может быть эффективным», — сказал Быков.

Он добавил, что использование репеллентов, наносимых на кожу или одежду, является одним из наиболее эффективных способов защиты. Репелленты создают неудобные условия для комаров, отталкивая их от человека.

«Ношение закрытой одежды из плотных тканей, особенно в периоды активности комаров, помогает минимизировать области открытой кожи, подверженной укусам. Использование москитных сеток на окнах и дверях также считается эффективным методом защиты от комаров, особенно в домашних условиях», — отметил аллерголог.