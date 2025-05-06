Улицы Подольска украсили ко Дню Победы

В Подольске в ходе подготовки к празднованию Дня Победы завершили оформление городской среды и памятных мест. Более 20 локаций украсили флагами и арт-объектами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

На улицах установили световые конструкции на опорах освещения. Привели в порядок более 50 мемориальных объектов.

Предприятия округа разместили тематические плакаты, перетяжки и баннеры, посвященные Дню Победы.

Чтобы героев знали в лицо, установили баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Увидеть портреты фронтовиков можно на улицах Кирова, Свердлова, Орджоникидзе, Большой Серпуховской, Октябрьском проспекте, микрорайоне Климовск.

«На финальной стадии работы у памятника Подольским курсантам, на площади Славы. Как и обещал, к 9 Мая эти знаковые места предстанут обновленными — достойными памяти героев», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.