Улицы Можайского округа начинают украшать к новогодним праздникам

В городе и территориальных отделах Можайского округа уже устанавливают новогодние елки, а в домах культуры сотрудники готовят красивые праздничные инсталляции и фотозоны. В скором времени на центральных улицах Можайска также появится яркая иллюминация. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наряжать зеленую красавицу начали и в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера». Уже в это воскресенье, 1 декабря, там состоится открытие зимнего сезона с интерактивной и концертной программами, резиденцией Деда Мороза и другими увлекательными мероприятиями.

«Всего в Можайском округе появятся 14 уличных елок. Они будут расположены в самых популярных и уже ставших традиционными местах — в Можайске и Уваровке, в поселках Спутник, Цветковский, Химик, Гидроузел, поселке центральной усадьбы Синичино, деревнях Горетово, Мокрое, Поречье, Борисово, Ивакино, в селе Семеновское», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует „Зима в Подмосковье“ — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.