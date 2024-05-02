Улицы и дороги Химок украсили декоративными элементами ко Дню Победы

Городской округ Химки в преддверии Дня Победы украсили декоративными элементами. Более 1 800 флаговых композиций разместили на опорах вдоль дорог, на въездах в город и на центральных улицах микрорайонов Химок. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Декоративные элементы ко Дню Победы устанавливают в разных локациях округа. Так, на въездах в Химки разместили тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции еще называют «кострами». Всего установят 45 таких элементов.

Флаги размещают и вдоль дорог на центральных улицах всех микрорайонов округа. Так, праздничные украшения на опорах уже закрепили на улицах Калинина, Чапаева, Московская, Маяковского, 9 Мая, Молодежная, проспекте Мира и Юбилейном, а также на улице Чапаева в Сходне и Центральной в мкр. Подрезково. В планах у специалистов — завершить монтаж праздничных конструкций в Луневском и Кутузовском. Всего Химки украсят более 1000 таких флагов.

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Традиционно к 9 Мая городской округ преображается. Ежегодно украшаем его праздничными декорациями, которые создают особое настроение и атмосферу», — отметила специалист МБУ «Объединённое городское хозяйство» Татьяна Александрова.

Дополнят праздничное оформление и 700 тематических, уличных флагов, которые размещают на специальных подставках — флагштоках.

Работы по декоративному оформлению города полностью завершат 3 мая.

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