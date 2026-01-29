Улицу Зайцева в Коломне очищают от снега в усиленном режиме 29 января

Улицу Зайцева в исторической части Коломны 29 января расчищают в приоритетном порядке из-за высокого транспортного и пешеходного потока.

Снегоуборочная техника работает на улице Зайцева в Коломне без перерывов: проезжую часть и парковочные зоны очищают до асфальта, а собранный снег сразу вывозят на специализированные площадки. Этот участок выбран из-за его значения — улица ведет к автостанции «Старая Коломна» и районному управлению социальной защиты населения.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, этой зимой в округе действуют три снегохранилища: два расположены в Коломне на Акатьевском и Малинском шоссе, еще одно — в Озерах, в районе улицы Ленина. Общая площадь площадок для временного хранения снега превышает 21,5 гектара.

В четверг снегоуборочная техника работает сразу в нескольких районах Коломны, Озер и сельских населенных пунктов. В первую очередь очищают опасные участки, маршруты общественного транспорта и дороги с интенсивным движением. Жителей просят с пониманием относиться к работе спецтехники, так как для полной уборки потребуется время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.