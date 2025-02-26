Улицу Центральную в Дубне благоустроят к началу лета

Продвижение одного из самых масштабных проектов последних лет — комплексного благоустройства центра левобережной части города Дубна — было в прошлом году основной задачей, отметил руководитель территориальной депутатской группы Анатолий Утриванов на отчете перед жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предстоит еще организовать видеонаблюдение, закончить работы по озеленению, установить торговые павильоны для продажи кофе и чая, проложить пешеходные дорожки по обеим сторонам бульвара вдоль домов. Работы должны быть завершены в начале лета.

Депутатской контроль реализации этого проекта — еще одно поручение от горожан.

«Вместе с народными избранниками мы много и плотно работали весь прошлый год. Совместными усилиями реализовали важные проекты: благоустройство улицы Центральной, капитальный ремонт школы № 1 и центра дополнительного образования „Дружба“. Важная задача — расселение жителей аварийных домов. Здесь тоже решаем вопрос вместе», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Жители Левобережья проявили себя очень активно. Зал был полон, обсудили и другие актуальные темы — организацию доступного пляжа на левом берегу Волги, строительство нового корпуса в загородном лагере «Сосновый бор», конечно — планы по празднованию в Дубне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.