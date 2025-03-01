Уличные гуляния и праздник в честь Масленицы проведут в Солнечногорске 2 марта

В завершение Масленичной недели, 2 марта, жителей и гостей города Солнечногорск ждут конкурсы, яркие выступления и разнообразные игры. Мероприятия проведут на набережной «Выстрел» и в городском парке культуры и отдыха. Вход на все события — свободный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках праздника для гостей подготовили мастер-классы в славянском стиле «Кручу-верчу», а также игровую программу «Деревянные забавы». В центре внимания будут традиционные масленичные столбы, катания на лошадях и оленях, а также контактный мини-зоопарк с козочками. Для детей и взрослых подготовлена игровая зона «Ловчее солнышка» и чайные зоны для угощений.

В программе культурных развлечений: огненное шоу, выступление творческих коллективов города и приглашенного фолк-коллектива, спектакль от уличного театра «Черный квадрат». Праздник также дополнят торговые ряды, где можно приобрести сувениры и угощения.

«Масленица — это время для веселья и встреч с близкими. Мы постарались организовать программу, которая подарит яркие эмоции всем — от детей до взрослых. Пусть завершение Масленичной недели напомнит о наших традициях и станет сближающим событием для каждой семьи», — отметила заместитель главы округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Актуальную информацию можно найти на афишах в парке, а также в официальном телеграм-канале: https://t.me/park_soln.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.