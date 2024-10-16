Уличные фонтаны в Ленинском округе завершили работу

В Ленинском округе завершили работу уличные фонтаны в парках и общественных пространствах. Специалисты выполнят необходимые мероприятия по подготовке оборудования к следующему весенне-летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«На всех фонтанах, находящихся на балансе нашего учреждения, проведены мероприятия по консервации на зимний период: слили воду, установили заглушки, сняли оборудование, чтобы подготовить его к весне. Также до начала следующего сезона будет выполнена промывка чаш, продувка трубопроводов, прочистка заборных решеток», — приводятся в сообщении слова директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Дмитрия Черкасова.

Всего на территории Ленинского городского округа действуют порядка 10 фонтанов. В 2024 году они начали свою работу в конце апреля. Уточняется, что консервация их на зиму необходима для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий.

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области ранее проинформировала, что сезон работы фонтанов в Подмосковье будет закрыт 16 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.