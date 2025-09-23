Уличную сцену установили в селе Ашитково Воскресенска

В селе Ашитково городского округа Воскресенск открыта новая уличная сцена. Проект был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования при активной поддержке местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект проинспектировали начальник Управления культуры Елена Баклушина и директор МУ «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова. Они высоко оценили качество выполненных работ и готовность площадки к эксплуатации.

«Это значимое событие для всего округа. Теперь у творческих коллективов и жителей Ашитково есть профессиональная и, что важно, безопасная площадка для проведения мероприятий в любое время года. Конструкция надежно защищает артистов от непогоды и обеспечивает качественный звук», — сказала Елена Баклушина.

Новая сцена позволит значительно расширить программу летних мероприятий местного Дома культуры. Теперь праздники, концерты и фестивали под открытым небом смогут проходить на новом уровне и станут еще более зрелищными и разнообразными для всех жителей Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.