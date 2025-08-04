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Уличное освещение восстановили в Лыткарине после приема прокурора Подмосковья

В ходе личного приема, проведенного в приемной президента РФ, к прокурору Московской области Сергею Забатурину обратилась жительница города Лыткарино и сообщила об отсутствии уличного освещения на участке внутриквартальной дороги, ведущей в том числе к дошкольному образовательному учреждению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проведенной прокуратурой города Лыткарино проверки, доводы обращения заявительницы подтвердились.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города главе городского округа Лыткарино внесено представление. По результатам его рассмотрения администрацией заключен муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ.

Благодаря вмешательству прокуратуры права местных жителей восстановлены, мероприятия по установке опор и линий уличного освещения завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.