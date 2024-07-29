Уличное освещение восстановили на улице Рахманинова в Подольске

По просьбам жителей сотрудники МБУ «Подольского комбината благоустройства» отремонтировали освещение на улице Рахманинова в деревне Борисовка округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ специалисты обнаружили три участка с некачественным соединением проводов, из-за чего возникали короткие замыкания.

В течение двух дней все неполадки на линиях двух трансформаторных подстанций устранили и уличное освещение вдоль домов № 10-15 восстановили.

На данном участке работают порядка 200 фонарей, шесть из них скоро заменят.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.