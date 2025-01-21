Уличное освещение восстановили на Пролетарской улице в Звенигороде

На улице Пролетарская в Звенигороде привели в порядок уличное освещение у дома № 51. Проблему с фонарями обозначил житель города в своем обращении на портале «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявку взяли в работу специалисты профильного управления администрации муниципалитета: комиссия обследовала участок автомобильной дороги по указанному адресу, зафиксировала неисправности уличного освещения, затем рабочие оперативно отремонтировали фонари.

На сайте администрации округа можно ознакомиться с информацией об объектах наружного освещения, включенных в план работ и муниципальную программу на 2025 год. Документ доступен по ссылке.

Также в нем содержится информация о внесенных изменениях в муниципальную программу Одинцовского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023–2027 год.

Как сообщалось ранее, в Звенигороде также исправили освещение на детской площадке возле дома № 23 по улице Радужная в микрорайоне Южный.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.