Уличное освещение появится на 374 объектах Подмосковья по проекту «Светлый город»

В министерстве благоустройства Подмосковья рассказали о реализации проекта «Светлый город» на 2025 год. Так, в этом году в регионе планируется обеспечить светом около 400 объектов в 49 округах, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. Ежегодно для комфорта и безопасности жителей обустраиваем новое освещение на общественных территориях. В этом году планируем заменить свыше 35 тыс. светильников на энергосберегающие светодиодные, которые дают ощутимую экономию. А также в рамках проекта «Светлый город» планируем обустроить 374 объекта в 49 округах», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По каждому виду неисправностей утвержден регламент решения проблемы. Например, неработающий фонарь отремонтируют в срок до двух суток. При массовом отключении светильников (более 25%) — на дорогах работу восстановят в течение двух часов, на других территориях — за сутки.

Также предусмотрена установка свыше 1,2 тыс. шкафов управления наружным освещением (ШУНО) на территории 49 округов, что обеспечит более надежное и современное управление системами освещения.

В прошлом году на территории Подмосковья заменили 22 тыс. светильников, еще более 9 тыс. установили по проекту «Светлый город».

Проект «Светлый город», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, реализуется в регионе с 2017 года. Он направлен на ликвидацию неосвещенных мест, повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий в местах досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.