Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук полагает, что у Украины не хватит денег, чтобы расплатиться с США за поставку различной помощи. В таком случае украинцам придется «платить натурой», к примеру, территориями Западной Украины, сообщает 360.ru .

Политик отметил, что США продолжат помогать Украине как финансами, так и вооружениями. Тем не менее, вопрос здесь стоит в другом — какой именно объем выделяемых средств по итогу дойдет до самих украинцев, считает Филипчук.

Он отметил, что в Киев приходят не все деньги, которые выделяют американцы. Так, некоторая часть средств остается в Штатах, чтобы оплатить ими свои же вооружения, которые передаются в армию Украины — например, ЗРК Patriot. Другая часть денег «пропадает» в ходе коррупционных схем, считает Филипчук.

«И только небольшую часть Украина получает реальными деньгами. При этом остается в долгу перед США. За что, скорее всего, придется расплачиваться натурой — к примеру, территорией Западной Украины», — сказал руководитель Каховского округа.