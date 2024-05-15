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Украину оштрафовали на «Евровидении» из-за провокационной футболки про «Азов»*

Команду Украины, выступавшую на конкурсе «Евровидение-2024», оштрафовали из-за футболки с надписью «Свободу защитникам „Азовстали“». По словам украинской певицы Alyona Alyona, делегаты знали о запрете на демонстрацию лозунгов, однако намеренно решили нарушить правила, сообщает Газета.ru .

Исполнительница рассказала, что команда Украины тайно пронесла провокационные футболки через пост охраны. По словам Alyona Alyona, из-за подобных действий команда «очень рисковала, однако все получилось».

Подобной акцией украинцы хотели поддержать бойцов бригады спецназначения «Азов»*, которые обороняли мариупольский завод «Азовсталь» и были пленены российскими войсками.

«Отбились просто денежным штрафом», — сказала певица.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» выиграл представитель Швейцарии Немо Меттлер (Nemo). Дуэт с Украины занял на первенстве третье место.

*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.