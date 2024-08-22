«Украинцы» с фальшивыми паспортами пытались получить гражданство РФ

В Нижегородской области сотрудники полиции и областного управления ФСБ ликвидировали нелегальный канал миграции межрегионального уровня. Троих иностранцев задержали с фальшивыми паспортами, которые выдавались за украинские, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Трое мужчин прибыли в Арзамас с намерением получить гражданство РФ в упрощенной форме. Они предоставили украинские паспорта, однако документы вызвали подозрения у сотрудников.

По итогу специалисты установили, что паспорта являются фальшивыми. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении в целях использования либо использовании заведомо поддельного паспорта. Иностранцам может грозить до 1 года лишения свободы.

Совместно с сотрудниками регионального УФСБ, полицейские установили и задержали мужчину, который предоставил иностранцам фальшивые документы и был замешан в создании межрегионального канала незаконной миграции. В УФСБ возбудили уголовное дело по факту организации незаконного въезда в Россию группы иностранцев по предварительному сговору или в составе организованной группы.

Правонарушитель помещен под арест, ему грозить до 7 лет лишения свободы.