Украинцы при посещении России выбирают авиатранспорт

сегодня в 06:15

Более 25 тысяч украинцев посетили Россию в 2025 году

Согласно статистике, полученной РИА Новости , с начала 2025 года российскую границу пересекли 25 352 гражданина Украины.

Большинство из них — 23 867 человек — совершили частные поездки. Деловые цели указали 1 094 украинца, туристические — 103 человека, транзитом проследовали 31 человек.

Подавляющее число граждан Украины (24 399 человек) воспользовались авиатранспортом.

Автомобильный въезд выбрали 871 человек, пеший порядок — 79 человек, железнодорожный транспорт — всего трое.

