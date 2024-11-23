Украинского треш-блогера Хиккана признали нежелательным лицом в РФ

Треш-блогера Савкина признали нежелательным в РФ и депортируют на Украину

Украинского YouTube-блогера Хиккана (Алексея Савкина) признали нежелательным лицом в России после участия в треш-стримах. Он родился в Донецке и будет депортирован на Украину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В настоящее время Савкина поместили в депортационный центр для дальнейшей отправки на родину.

Блогер получил известность благодаря влогам в маске украинского политика Юлии Тимошенко. Свою личность гражданин Украины раскрыл лишь в 2018 году, а в последние годы принимает участие в треш-стримах в России.

В одном из треш-стримов в Орле с участием Савкина двое братьев под псевдонимом «Орловские огры» избили знакомую. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, братьев поместили в СИЗО. При этом Хиккан не имеет гражданства РФ, поэтому было принято решение выслать Савкина на Украину.

Савкина поместили в центр временного содержания сроком на 3 месяца. В течение этого времени его планируют отправить на территорию Украины.