Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram на служебных устройствах. Решение о запрете принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Мессенджер также запретили использовать работникам сектора безопасности и обороны и предприятий критической инфраструктуры.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* на заседании СНБО.

Исключение оставили для тех, в чьи должностные обязанности входит использование Telegram. В ГУР считают, что у спецслужб России есть доступ к личной переписке пользователей данного мессенджера.

Кроме того, украинская разведка заявляла о том, что российские силовики используют мессенджер для кибератак и фишинга, геолокации пользователей и корректировки ударов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.