Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожать руку россиянину Головину

сегодня в 23:58

Российский футболист клуба «Монако» Александр Головин наказал украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, отказавшегося жать ему руку перед матчем Лиги чемпионов, сообщает Чемпионат.ру .

Во время традиционного командного рукопожатия соперников перед матчем Трубин проигнорировал россиянина, не подав ему руки. Головин удивился поступку украинца.

Но уже в начале встречи российский легионер отдал голевой пас нападающему Элиссу Бен-Сегиру, который смог открыть счет в матче.

Трубин пришел в «Бенфику» из украинского клуба «Шахтер», Головин ранее играл за ЦСКА.