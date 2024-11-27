Украинский вратарь «Бенфики» отказался пожать руку россиянину Головину
Российский футболист наказал украинца, отказавшегося жать ему руку
Российский футболист клуба «Монако» Александр Головин наказал украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина, отказавшегося жать ему руку перед матчем Лиги чемпионов, сообщает Чемпионат.ру.
Во время традиционного командного рукопожатия соперников перед матчем Трубин проигнорировал россиянина, не подав ему руки. Головин удивился поступку украинца.
Но уже в начале встречи российский легионер отдал голевой пас нападающему Элиссу Бен-Сегиру, который смог открыть счет в матче.
Трубин пришел в «Бенфику» из украинского клуба «Шахтер», Головин ранее играл за ЦСКА.