Украинский пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты

«Я заметил: принимают таблетки красно-белые — „лирика“… в капсулах, много принимают. Они становятся… полузакрытые глаза… и много пьют после этого энергетиков», — отметил он.

По его словам, солдаты могли приобретать таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю их отпускали в увольнительный.

Ранее политолог Юрий Бондаренко заявил, что украинское население начали подсаживать на наркотики еще со времен первого Майдана. По его словам, запрещенные вещества также пустили корни и в армии Украины — в наркотическом угаре бойцы ВСУ «перли на амбразуры, наплевав на собственную жизнь».