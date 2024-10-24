Украинский пленный рассказал, что солдаты ВСУ принимают психотропные препараты
Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины принимают психотропные препараты, пишет РИА Новости.
«Я заметил: принимают таблетки красно-белые — „лирика“… в капсулах, много принимают. Они становятся… полузакрытые глаза… и много пьют после этого энергетиков», — отметил он.
По его словам, солдаты могли приобретать таблетки в ближайшем городе, куда раз в неделю их отпускали в увольнительный.
Ранее политолог Юрий Бондаренко заявил, что украинское население начали подсаживать на наркотики еще со времен первого Майдана. По его словам, запрещенные вещества также пустили корни и в армии Украины — в наркотическом угаре бойцы ВСУ «перли на амбразуры, наплевав на собственную жизнь».