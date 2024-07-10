сегодня в 19:14

Украинский миллиардер Боголюбов объявлен в розыск в РФ

Украинский миллиардер Геннадий Боголюбов, бывший акционер Приватбанка, объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщает ТАСС .

Имя предпринимателя появилось в базе розыска МВД России. При этом не указывается, по какой именно статье его ищут.

В 1992 году Боголюбов стал одним из основателей Приватбанка. Впоследствии кредитная организация превратилась в крупнейший банк Украины.

Приватбанк обслуживает треть вкладов населения страны. В 2016 году банк начал переход в государственную собственность.