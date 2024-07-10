Украинский миллиардер Боголюбов объявлен в розыск в РФ
Украинский миллиардер Геннадий Боголюбов, бывший акционер Приватбанка, объявлен в розыск в России по уголовной статье, сообщает ТАСС.
Имя предпринимателя появилось в базе розыска МВД России. При этом не указывается, по какой именно статье его ищут.
В 1992 году Боголюбов стал одним из основателей Приватбанка. Впоследствии кредитная организация превратилась в крупнейший банк Украины.
Приватбанк обслуживает треть вкладов населения страны. В 2016 году банк начал переход в государственную собственность.