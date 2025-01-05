Украинский киберспортсмен вернулся в состав российской команды

сегодня в 22:56

Российскую команду Team Spirit, дважды ставшую чемпионом мира по Dota 2, пополнил украинец Илья Мулярчук, сообщает РИА Новости .

За Team Spirit выступали два украинца — Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Они в сентябре 2024 года покинули команду.

Теперь состав воссоединился в несколько измененном виде. Там также выступают россияне Магомед Халилов, Айрат Газиев и Алан Галлямов.

Ранее Team Spirit дважды выигрывала чемпионат мира по Dota 2.