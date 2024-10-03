Украинский «Энергоатом» расторг договор по ремонту на Хмельницкой АЭС

Журналистское расследование относительно завышенной стоимости ремонта на Хмельницкой АЭС привело к тому, что украинский «Энергоатом» расторг договор с поставщиком по ремонту, сообщает РИА Новости .

В публикации издания «Экономическая правда» говорится, что Хмельницкая АЭС по результатам тендера заказала ремонт фасадов на 6,75 млн гривен. При этом стоимость некоторых материалов существенно завышена, в отдельных случаях накрутка цены составила 2,5 раза.

«В связи с публикациями в СМИ новости по поводу намерений Хмельницкой АЭС восстановить фасады зданий станции по завышенным ценам информируем, что еще за неделю до их появления соответствующими подразделениями „Энергоатома“ было установлено несоответствие цен в проектной документации этой закупки», — сообщила пресс-служба предприятия.

В этом же сообщении говорится, что сотрудники украинского «Энергоатома» уже начали служебную проверку, а договор с поставщиком расторгли.