Украинский баскетболист пытался сбежать через горы в Румынию и получил повестку
Украинского баскетболиста мобилизовали за попытку незаконно пересечь границу
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Баскетболиста «Киев-Баскета» Вадима Заплотинского задержали при попытке незаконного пересечения госграницы Украины, сообщает Sport.ua.
Инцидент произошел 12 мая. 26-летнего защитника поймали на Буковине в тот момент, когда он вместе с группой лиц пытался незаконно оказаться в Румынии.
Экс-президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев раскрыл детали случившегося, отметив, что спортсмен в результате был мобилизован.
Сергеев в соцсетях рассказал, что игрок «Киев-Баскета» передвигался через горы в сторону Румынии и был задержан пограничниками.
«Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — добавил Сергеев.
Заплотинский стал лучшим защитником в сезоне баскетбольной Суперлиги Украины 2023–2024 годов.