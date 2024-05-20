Украинский баскетболист пытался сбежать через горы в Румынию и получил повестку

сегодня в 12:47

Инцидент произошел 12 мая. 26-летнего защитника поймали на Буковине в тот момент, когда он вместе с группой лиц пытался незаконно оказаться в Румынии.

Экс-президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев раскрыл детали случившегося, отметив, что спортсмен в результате был мобилизован.

Сергеев в соцсетях рассказал, что игрок «Киев-Баскета» передвигался через горы в сторону Румынии и был задержан пограничниками.

«Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — добавил Сергеев.

Заплотинский стал лучшим защитником в сезоне баскетбольной Суперлиги Украины 2023–2024 годов.