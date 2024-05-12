Украинских водителей автобусов снимают с рейсов для призыва в ВСУ
На Украине водителям автобусов вручают повестки прямо на маршруте
На Украине водителям автобусов вручают повестки в территориальные центры комплектации прямо на маршруте, пишет «Известия» со ссылкой на местные источники.
«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК. Сегодня нашего одесского водителя потянули. <…> Короче, жесть», — сообщила украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на источник.
В статье указано, что в автобусах в момент работы силовиков находятся пассажиры.
Полицейские и военные останавливают транспортное средство и силой забирают водителей.