Украинских водителей автобусов снимают с рейсов для призыва в ВСУ

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На Украине водителям автобусов вручают повестки прямо на маршруте

На Украине водителям автобусов вручают повестки в территориальные центры комплектации прямо на маршруте, пишет « Известия » со ссылкой на местные источники.

«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК. Сегодня нашего одесского водителя потянули. <…> Короче, жесть», — сообщила украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на источник.

В статье указано, что в автобусах в момент работы силовиков находятся пассажиры.

Полицейские и военные останавливают транспортное средство и силой забирают водителей.