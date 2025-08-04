Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению

Украинское министерство обороны решило изменить подход к военному образованию. Согласно новой программе, подготовка к «национальному сопротивлению» будет начинаться с 14-летнего возраста, при этом традиционная базовая общая военная подготовка в вузах будет упразднена, пишет РИА Новости .

Исполняющий обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Минобороны Украины Игорь Хорт пояснил, что подготовка подростков к «национальному сопротивлению» будет осуществляться через участие в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также через изучение обновленного предмета «Защита Украины», который уже внедряется в школьную программу.

По данным украинских СМИ, власти страны отказываются от старой модели базовой общевойсковой подготовки в пользу формирования навыков национального сопротивления с подросткового возраста.

По словам Хорта, студентам не будут присваивать военную специальность, однако отказ от прохождения этого курса может привести к отчислению. После окончания учебных заведений украинцы в обязательном порядке будут направляться на базовую военную службу. Также Хорт отметил, что в стране уже формируются центры подготовки для граждан всех возрастов от 18 до 60 лет и старше.