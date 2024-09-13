Украинские войска используют новую хитрость в зоне спецоперации

Украинские солдаты начали сбрасывать в зоне СВО с беспилотников боеприпасы, наполненные сильновоспламеняющимся веществом вроде термита. Однако бойцы ВС РФ научились защищаться от них, поделился с ТАСС сотрудник силовых структур.

Он отметил, что украинские солдаты используют в зоне СВО те же беспилотники, как и раньше. Однако вместо обычных боеприпасов боевики часто сбрасывают термит, который может вызвать пожар в лесах и прожечь даже бетон.

«В этой ситуации уже подумываем об огнетушителях… Но даже при таком сбросе мы умудряемся быстро потушить пожар», — отметил сотрудник силовых структур.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по пожарной части в Луганской Народной Республике. Всем сотрудникам удалось вовремя спастись.