сегодня в 15:48

Украинские СМИ сообщили о задержании убийц полицейского в Одесской области

Людей в форме, которые расстреляли полицейских в Винницкой области Украины, задержали в Одесской области, сообщает УНИАН .

Преступники — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

Мужчинам грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

20 апреля ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским. От полученных ран один из правоохранителей погиб, а его напарник был ранен.